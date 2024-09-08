Meteorolojik verilere göre bugün Van'ın güney ilçeleri için yerel olarak bölgesel sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Van Valiliği, yağışlara bağlı olarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada; "Uydu ve radar görüntülerinden alınan bilgiler doğrultusunda, Muş ve Bitlis çevresiyle Van'ın güney ilçelerinde ilerleyen saatlerde yerel olarak bölgesel sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklar karşı (sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur" denildi.