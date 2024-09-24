Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre Van’ın kuzeyinde yer alan 5 ilçesinde aralıklı hafif sağanak yağış bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta başından bu yana Van’ı etkisi altına alan yağışlı sistem bu hafta da yer yer bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin edilirken, Çaldıran, Erciş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağış bekleniyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 8/22 C

Başkale: Parçalı ve az bulutlu 6/18 C

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı 8/18 C

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 9/23 C

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 9/19 C

Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı 8/19 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 8/19 C

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 8/20 C

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 9/19 C

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı 11/19 C

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı 5/17 C

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı 6/17 C

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 6/19 C