Meteorolojik verilere göre bugün Van’ın doğu ve kuzey ilçeleri için bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Van Valiliği, yağışlarla beraber oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yağış uyarısında, “Uydu ve Radar görüntüsünden alınan son görüntülere istinaden, ilerleyen saatlerde Van ilinin doğu ve kuzey ilçelerinde(Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray ve Başkale) yerel olarak bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması beklenmektedir” denildi.

Uyarıda; “Yağış anında ağaç devrilmesi, çatı uçması, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını, Gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinde Van gölündeki teknelerin kuvvetli rüzgar ve yağış anında dalga yükselmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.” ifadeleri bildirildi.