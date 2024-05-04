VEDAŞ tarafından planlı bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Bugün de Van’ın 4 ilçesinde yapılacak olan çalışmalar kapsamında enerji kesintisi olacağı bildirildi.

Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Erciş ve Çaldıran ilçelerinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte kesintinin yapılacağı o yerler;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Şerefiye, Hafiziye, Bahçıvan ve Cumhuriyet Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Ayazpınar, Bakacık, Doğanlar, Elmalık, Eminpaşa, Kavurma, Kurubaş, Şabaniye, Süphan ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Görüşlü ve Örene Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 15.00 saatleri arasında; Cumhuriyet ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.