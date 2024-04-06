Van’da büyükşehir belediye eş başkanlarının mazbatalarını alarak göreve başlamalarının ardından, ilçelerde de belediye başkanları mazbatalarını almaya başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçenin tamamını kazanan DEM Partili başkanlar mazbatalarını alarak görevlerine başlıyor. Bu kapsamda Tuşba, Çatak, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde belediye başkanı seçilen isimler mazbatalarını alarak görev başı yaptı.

Tuşba ilçesinde Hanım Akkoş’a, Çatak ilçesinde Reşat Eraslan’a, Özalp ilçcesinde Sakine Kutpınar’a ve Gürpınar ilçesinde de Mehmet Tahir Ertaş’a mazbataları teslim edildi.