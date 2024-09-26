Özellikle de yaz aylarında başta İranlı turist olmak üzere farklı bölgelerden turist çeken Van’da, turizmciler buna rağmen 2024 yaz sezonunda istenileni yakalayamadıklarını söylüyor.

Van’ın 2024 yılı yaz dönemi turizmini değerlendiren VANOTED Başkan Yardımcısı Emre Değer, istedikleri gibi bir sezon geçiremediklerini belirterek, “Gerçek anlamda kötü bir sezon geçirdiğimizi belirtmek isterim. Sektörün dışından olanlar sokaklarda görülen İranlı kalabalığına aldanıp, turizmin çok canlandığını belirtebiliyor. Bakıldığında evet kalabalık görünebilir ama biz buna kuru bir kalabalık diyoruz. İşin aslı; bize yetecek, bahse konu olan turizmi doyuracak nitelikte değil ne yazık ki.” ifadelerine yer verdi.

“GELEN BÜTÜN TURİSTLER VAN’DA KONAKLAMIYOR”

Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye geçiş yapan turistlerin çoğunun Van’ı geçiş güzergahı olarak kullandığını söyleyen VANOTED Başkan Yardımcısı Değer, “İstatistiklere bakıldığında Van’a Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden giriş yapan turist sayısı açısından daha farklı rakamlarla karşılaşabiliyoruz. Burada önemli bir detay var; gelen bütün turistler Van’da konaklamıyor, bu algı, bu ayrıntı lütfen göz ardı edilmesin. Kapıköy üzerinden Van’a gelen turistlerin neredeyse yarısından fazlası burayı bir geçiş güzergâhı olarak kullanmaya başladı. Başta İran olmak üzere çeşitli yerlerden gelen turistler Van’dan direkt havalimanına geçiş yaparak; Antalya, İstanbul, İzmir gibi kentlere gidiyorlar. Kapıköy Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan turistlerin tamamı Van’da kalıyor gibi bir durum söz konusu değil, istatistiklere yansıyan rakamlardaki turistlerin yarısı Van’ı geçiş kapısı olarak kullanıyor.” şeklinde konuştu.

“KÖTÜ BİR KIŞ TURİZMİ BİZİ BEKLİYOR”

Van’da toplam ruhsatlı otel sayısının 75 adet olduğunu bildiren Emre Değer, aynı zamanda bu otellerde konaklama yapan misafirlerin kayıtlarının da bakanlığa teslim edildiğini aktardı.

Van’da otellerin sadece 3 ila 5 Eylül tarihleri arasında tamamen dolu olduğunu belirten Emre Değer, “Van’da bu sene otellerin tamamen dolu olduğu dönem 3 ile 5 Eylül tarihleri oldu, bunun dışında Van’da oteller hiçbir şekilde dolmadı. Van’da ruhsatlı 75 otel var ve bu 75 otel her ay düzenli bir şekilde konaklama yapan tüm misafirlerin sayıları belli. İşin asıl bir diğer sorunu ise şu; Van’da konaklayan toplam turist sayısını da net olarak bilmiyoruz. Bunun da sebebine gelecek olursak; denetimin yetersizliği ve maalesef ruhsatsız kaçak otellerde konaklamaların olmasıdır. Bu konuda gerçekçi olmak gerekirse Van’da otelcilerin hali içler acısı, önümüzdeki sezonla alakalı ise hiçbir beklentimiz yok, geçmiş dönemlere baktığımızda bizler Ekim sonlarına kadar rezervasyonlar alırken şimdi rezervasyonlar da yok, doğru düzgün müşteri de yok. Kış aylarında da durumun değişeceğini düşünmüyorum, kötü bir kış turizmi bizi bekliyor. Denetimler sıklaşırsa, belediyeler ve yetkili birimler harekete geçip bir şeyler yapabilirse en azından ruhsatlı, kayıtlı oteller biraz toparlayabilir durumu” ifadelerini kullandı.