WanHaber - ÖZEL

Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar bugün 2 ayrı ilçede devam edecek.

Planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle 2 ilçeye bağlı bazı mahallelerde enerji kesintisi uygulanacak.

Buna göre bugün Muradiye İlçesinde saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Karahan, Alkasnak, Durukaş Mahalleleri ve buralara bağlı sokaklarda enerji kesintisi yaşanacak.

Enerji kesintisinin yaşanacağı bir diğer ilçe ise İpekyolu olacak.

İpekyolu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Baklatepe ve Yalınağaç Mahallelerinde de planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında enerji kesintisi yaşanacak.

Ramazan Çetin