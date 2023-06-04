Wanhaber – Özel

TFF 2. Lig Play-Off 2. Tur rövanş maçında İskenderunspor A.Ş. ile 1461 Trabzon FK karşı karşıya geldi.

İlk turda deplasmanda rakibini 3 – 1’lik skorla mağlup etmeyi başaran İskenderunspor, İstanbul’da oynanan maçta rakibine 1 – 0 mağlup olsa da tur atlayan taraf oldu.

Play-Off’larda 3. Tura yükselen İskenderunspor A.Ş., Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek.

Play-Off 2. Turda bir diğer rövanş maçında ise Esenler Erokspor ile Anagold 24Erzincanspor karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibini 2 – 1 mağlup eden Anagold 24Erzincanspor raövanş maçında 90 dakikalık dilimde rakibine bu kez 2 – 1 mağlup olunca maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da skor değişmeyince 3. Tura çıkacak takımı penaltı atışları belirledi. Anagold 24Erzincanspor, penaltı atışlarında 4 – 3 üstünlük sağlayınca 3. Tura çıkan taraf oldu.

Play-Off 3. Turunda Anagold 24Erzincanspor, Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan 3. Turda ilk maçlar 7 Haziran’da, rövanş maçları ise 11 Haziran’da oynanacak.

Mehmet Salih Giyci