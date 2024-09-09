Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğü, Van’a ait tahmini hava durumu verileri yayımladı. Meteoroloji tarafından aktarılan tahmini hava durumu verilerine göre Van’ın 10 ilçesinde havanın; parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülürken, rüzgarın ise batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Hava durumunun merkez ilçeler Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçeleri için parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, diğer 10 ilçe için sağanak yağış uyarısı verildi.

Van’da bugün hava durumu beklentisi şu şekilde;

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/30 C

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/25 C

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/26 C

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/31 C

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu 12/27 C

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 12/28 C

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 13/27 C

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 10/30 C

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu 12/27 C

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 14/28 C

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 10/27 C

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 11/26 C

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu 12/27 C