Van’da bu yıl 12’ncisi gerçekleşen Van İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı açılışının ilk gününde beklentileri karşılayamadı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen fuar başta İran olmak üzere Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye’nin önde gelen inşaat firmalarını bir araya getirme hedefiyle düzenlendi.

80 firma ve 150 markanın yer aldığı fuarda stant açan inşaat firmaları, ilk günün beklenen hareketliliği sağlayamadığını söyledi.

DTSO GENEL SEKRETERİ KAMURAN TOKTANIŞ: FUARIN İLK GÜNÜ SÖNÜK GEÇTİ

12'nci Van İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarının ilk gününün sönük geçtiğini söyleyen Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası (DTSO) Genel Sekreteri Kamuran Toktanış, “Fuarın ilk günü sönük geçti, ilerleyen süreçte ilginin artmasını bekliyoruz. Dileğimiz ve temennimiz o yönde. Fuarın zaman içinde biraz daha iyi olacağını ve canlanacağını düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İNŞAAT FİRMA YETKİLİSİ NEVZAT GÜLER: İLK GÜN BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAYAMADI

Fuara katılım oranının beklentileri karşılamadığını belirten yapı inşaat firma koordinatörü Nevzat Güler, “Bu sene 12’ncisi düzenlenen fuara katıldık, bir aydan uzun süredir fuara hazırlık yaptık. Açılışın ilk günü beklentilerimizi karşılayamadı. Katılım oranı düşük, paydaş kurumların da fuarda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Beklentimiz yüksekti fakat ilk günün istenileni verememesi biz esnafları üzdü. Umuyorum ki sonraki günlerde katılım daha yoğun olur.” diye konuştu.

ZİRAAT MÜHENDİSİ TARIN ENCÜ: İLGİLİLERİN KATILIMINI BEKLİYORUZ

Ziraat Mühendisi Tarın Encü, “Kent mobilya ve çocuk oyun grubu üretimleri yapıyoruz, Van’da elbette böyle bir fuarın olması önemli fakat şimdilik çok kalabalık görünmüyor. Tanıtım ve bugün yapılan açılıştan sonra daha kalabalık olacağını düşünüyorum. İnşaat firmaları ve ilgililer katılım sağlayacaktır ilerleyen zamanda.” şeklinde konuştu.

İŞ İNSANI MEHMET FAZIL KAPLAN: ORGANİZASYONDA EKSİKLER GÖRÜYORUM

Fuarın organizasyonunda eksiklikler olduğuna değinen İş İnsanı Mehmet Fazıl Kaplan ise, “İran ve Türkiye’den önemli firmaların yer aldığı, önemli işbirliklerinin görüşüleceği bir fuardayız. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgisizliği fuarda maalesef eksiklik oluşturuyor. Fuara gerekli yatırımlar yapıldı fakat bu ilgisizlikten kaynaklı bir burukluk oluşuyor.

Buradan ilgili tüm kamu kurumlarına ricam şu; fuara yatırım gerçekleştiren kişilere destek amacıyla katılım sağlamaları. Fuarların temel amacı pazarlamadır, bu pazarlamanın oluşması için ise fuarın organizasyonunu gerçekleştirenleri ise tanıtım anlamında daha etkin olmaları gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de en fazla fuarın yapıldığı 5’inci il Van, iyi bir kapasitesi olmasına rağmen organizasyonda büyük eksiklikler görüyorum. Bu eksiklikler kapatıldığında Van, bölgede büyük bir cazibe merkezi haline gelecektir.” ifadelerini kullandı.