Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi.

Kararın duyulmasının ardından Van'da cadde ve sokaklar karıştı. Mazbata verilmemesini protesto eden vatandaşlar, DEM Parti önünde toplanarak yürütüş yapmak istedi. Polisin izin vermediği yürüyüş sonrası olaylar çıkarken, kent merkezi kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi ve eski vali konağı civarında çıkan olaylara polis tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Van'da gün içinde başlayan eylemler akşam saatlerinde de devam etti. Van'ın bir çok noktasında yolları trafiğe kapatan eylemciler, ateş yakarak slogan attı.

Şabaniye Mahallesinde yolu trafiğe kapatan eylemciler lastik yakıp slogan attı. Caddeyi trafiğe kapatan eylemciler, çöp konternerlerinden barikat kurdu.

Halilağa Mahallesinde de 30-35 kişilik bir grup yolu trafiğe kapattı. Parke taşları ve briketlerle yolu trafiğa kapatan eylemciler, slogan attıktan sonra dağıldı. Yol çevredeki bazı vatandaşların yardımı ile tek taraflı trafiğe açıldı.