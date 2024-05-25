Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17- 23 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 117,18 gram eroin, 82,63 gram sentetik kannabinoid, 3,84 gram esrar, 0,23 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla alakalı Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince, ilimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 17.05.2024 - 23.05.2024 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 117,18 gram eroin, 82,63 gram sentetik kannabinoid, 3,84 gram esrar, 0,23 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak (4) şüpheli şahsa 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçlarından, (3) şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan olmak üzere toplam (7) şahsa yasal işlem yapılmıştır.

Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcılarını tespit etmekte yanımızda olan vatandaşlarımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz. Maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.