Önceki hafta 1461 Trabzon FK- Yeni Mersin İdmanyurdu arasında oynanan müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Yeni Mersin İdmanyurdu'na 9 bin 600 TL para cezası verildi. Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş'ye sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin 600 TL para cezası verilirken, aynı müsabakada Yeni Mersin İdmanyurdu sporcusu Burak Bilgin'e ise rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 3 bin TL para cezası verildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.'nin, 17.05.2024 tarihinde oynanan 1461 Trabzon FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. TFF 2. Lig Play-Off müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9 bin 600 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. sporcusu Burak Bilgen'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 354. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 3 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

1461 TRABZON FK PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan Çarşamba günü Trabzon'da Vanspor ile oynanan maça ev sahibi takım çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Yapılan açıklamada, "1461 Trabzon FK Kulübü'nün 22.05.2024 tarihinde oynanan 1461 Trabzon FK-Acnturk Sigorta Vanspor FK TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.