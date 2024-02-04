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Van’da etkili olan kar yağışının ardından Van Valiliği’nden uyarı geldi. Valilik, yağışların bugün ve yarın etkili olacağını belirtirken, okulların tatil edilmesine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Van’da kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan kar yağışlarının bugün ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kar yağışının etkili olduğu Van’da, Valilik de açıklama yaparak uyarıda bulundu.

Yarın Türkiye genelinde yarı yıl tatilinin sona ermesi ve ilk ders zilinin çalması bekleniliyor. Yoğun kar yağışının devam ettiği Van'da tatil ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Vanlı öğrenciler de diğer iller gibi yarın ders başı yapacak.