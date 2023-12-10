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Van Büyükşehir Belediyesi, gençleri sanat etkinlikleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Van YYÜ’de okuyan öğrenciler ile Muradiye ilçesinden gelen kız öğrenciler, 'İtaat İlamı' adlı tiyatro oyununu izledi.

Belediyeye ait otobüslerle Van Devlet Tiyatrosuna getirilen öğrenciler, burada sahnelenen tiyatro oyununu beğeni ile izledi.

Oyunun ardından öğrencilere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın hediye ettiği kitaplar dağıtıldı.

Ayrıca öğrencilerle birlikte Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ile Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek de oyunu izledi.

Tiyatro etkinliği, hediye takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu.