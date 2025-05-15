Van ve yörede yetişen ve sevilen bir tat olan uçkun (ışgın-yayla muzu), şimdi de sirke olarak sofralarda yerini almaya başladı.

Gevaş Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç, nesilden gelen arıcılık çalışmalarıyla Avrupa Birliği projesiyle organik bal üretimi gerçekleştiriyor. Yedi kadınla birlikte Artos Dağı eteklerinde sepet kara kovan balı üreten Güleç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle çalışmalarını geliştirdi. Güleç, şimdi de kendi ürettiği ballardan fermente edilen uçkun sirkesi üretimine de başladı.

“12 AY FERMENTE EDİLİYOR”

Kendi üretimleri olan organik balla 12 ay fermente edilerek hazırlanan ve geçen yıl 100 litre üretilen sirkenin, bu yıl artan taleple daha yüksek miktarlarda hazırlanacağını belirten Songül Güleç, “Kooperatifte organik bal üretiyoruz. Kışın arılar kışlada olduğundan, bölgemizde yetişen yayla muzu (uçkun) bitkisinden sirke yapıyoruz. Şeker ve tansiyon hastalarına faydalı bu endemik bitki, organik balımızla 12 ay fermente edilerek sirkeye dönüştürülüyor. Bu yıl satışlara başladık ve şeker-tansiyon hastalarına öneriyoruz. Şehir dışından talep var. Bal üretimimiz sürerken, bir yandan da sirke satıyoruz. Uçkun ve kökünden yapılan sirke, 12 ay fermente ediliyor. Geçen yıl 100 litre ürettik, bu yıl üretimi artıracağız.” diye konuştu.

FARKLI BİR LEZZET

Şeker yerine organik bal kullanılarak cam kavanozlarda üretilen sirke, salata ve yemeklerde kullanılabiliyor. Güleç, ürettikleri sirkeye ilişkin yaptığı açıklamada; “Uçkun kökü sirkesi farklı bir lezzet sunuyor. Yapılan çoğu bilimsel araştırmalar da, uçkun kökünün sağlığa faydalarını gösteriyor; kanser hücrelerini azalttığına dair söylentiler de mevcut. Şeker kullanmıyor, organik bal ekliyoruz. Cam kavanozlarda üretilen sirke, salata ve yemeklerde kullanılabiliyor ama içilmesi daha faydalı. Fiyatlar 400-450 TL’den başlıyor.” dedi.

Evde üretimi sürdürülen uçkun sirkesinin satışlarının iyi olduğunu ifade eden Songül Güleç, artan talebi karşılamak ve lojistik sorunları çözmek için çalışmaları hızlandıracağını söyleyerek, şunları aktardı: “İnternetten satış planlıyoruz ancak kargoda kırılma riski ve paketleme maliyetleri zorluyor. Evde, desteksiz üretiyoruz bunu. Satışlar iyi, şehir dışı talep fazla ama gönderimde sorun yaşıyoruz. Yakında bu sorunları çözmeyi umuyoruz.”