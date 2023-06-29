Edinilen bilgiye göre kaza, Çatak-Gürpınar yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 AP 626 plakalı Mazda marka otomobil ile Ford Transit marka minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilde sıkışan yaralılar çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı. İHA