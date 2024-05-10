Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “3-9 Mayıs 2024 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 106,58 gram metamfetamin, 36,66 gram skunk, 31,89 gram esrar, 6,08 gram eroin, 2,98 gram sentetik kannabinoid, 397 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 31 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.