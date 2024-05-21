VASKİ tarafından İpekyolu, Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerinde su fiyatlarında yüzde 25 indirim yapılması teklifinin, AK Parti grup başkanı Havva Duran ve diğer meclis üyelerinin imzasıyla Van Büyükşehir Belediye meclisine sunulduğu aktarıldı.

Çaldıran, Muradiye, Saray, Özalp, Başkale, Gürpınar, Gevaş, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde indirimli satılan su fiyatlarının diğer Van merkez ilçelerinde de uygulanmasının istendiği kaydedildi. Teklifin, komisyona havale edildiği bildirildi.

AK Parti Büyükşehir Meclisi tarafından yapılan açıklamada: "VASKİ'nin 9 ilçeye indirim yapıp nüfus yoğunluğunun fazla olduğu İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Erciş'e indirim yapmaması kabul edilir bir muamele değildir. Van'da hayatını sürdüren her vatandaşın indirimli su kullanma hakkı vardır. AK Parti büyükşehir belediye başkanlığı meclis üyeleri olarak indirimsiz su satılan ilçelerimizde de indirim yapılmasını teklif ediyoruz. Bu sosyal devlet olmanın icabıdır. Herkese eşit muamele yapılmalıdır. Bu sebeple Van'da bütün ilçelerde aynı fiyatların % 25 indirim yapılarak vatandaşa hizmet verilmesini teklif ediyoruz" denildi.

AK Parti grubunun teklifinin DEM partili üyelerin katılımıyla oy birliğiyle tarife komisyonuna havale edildiği belirtildi.