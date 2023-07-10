WanHaber – ÖZEL

Van’ın İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi’nde bulunan spotçular son dönemde artan maliyetlerle beraber ikinci el ev eşyasına ilginin azaldığını söylüyor.

“RAĞBET OLDUKÇA AZ”

Spot malzemesi satan Ulaş Dursun isimli esnaf, “Son dönemde spot eşyalara vatandaşlardan rağbet oldukça az. Doğru düzgün eşya satamıyoruz. Son zamlarla beraber kâr oranımız da düştü. İkinci el malzeme satan esnaf kazanamıyor. Önceden sıfır eşyalar pahalı olduğu için bize gelen vatandaşlar, ikinci el fiyatlarının da yükselmesinden dolayı rota değiştirdi. Vatandaşlar ikinci el eşya almak yerine taksitle sıfır eşya almaya yöneldi. Velhasıl ikinci el eşyalara rağbet oldukça düştü. Umarım bu böyle devam etmez. Biz de tutunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“ZAMLAR ETKİLEDİ”

Gelen zamlardan kaynaklı eşya alamadığını ve satmakta zorlandığını söyleyen spot malzemesi satan Ulaş Dursun, “Eşya alamıyoruz. Vatandaş bize diyor ki pahalı satıyorsun, biz eşya alamıyoruz. Halıyı önceden 50 TL’ye alır 100 TL’ye satardık. Şimdi halıyı alıyoruz, 300 TL’ye satıyoruz. Zamlar bizi etkiledi.” diye konuştu.

“BİZE KÂR KALMIYOR”

Son dönemde ikinci el ev eşyasına gelen zamlarla birlikte kâr edemediklerini vurgulayan spot malzemesi satan Ulaş Dursun, “Gelen zamlarla beraber artık bize kâr kalmıyor. Müşteriden bir eşyayı bin 800 TL’ye alsam, en az 100 TL nakliye ödüyorum oluyor bin 900 TL. Bunu 2 bin TL’ye satsam 100 TL kalmış olacak. Bu da yetmiyor. Bu parayla ne yapılır? İkinci elci kazanmıyor artık. Sadece gösteriş var bizde, eşya geliyor ama para yok, yüzde yüz oranında zam var. Zor durumdayız” dedi.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin