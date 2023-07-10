CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, koronavirüs izninde bulunan ve denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalan hükümlülerin tekrar cezaevine dönmemesini düzenleyen kanun teklifine de değindi.

Sarıgül, yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan yasa teklifine ilişkin, eşitliğe aykırı değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgül, "Yapılması düşünülen bu düzenleme kapalı cezaevinde bulunan mahkumları kapsamıyor. Açıkta yatanlar, kapalıda yatanlar diye ayrımcılık yapılıyor, adalet duygusu zedeleniyor. Anayasa'nın eşitlik ilkesine uyulmuyor. Farklı gerekçelerle ve farklı isimlerle yapılan bu düzenlemeler her defasında yeni mağduriyetler yaratıyor, olumsuz sonuçlar doğuruyor." dedi.

"Genel af talep ediyorum"

Genel af çağrısı yapan Sarıgül, şöyle konuştu:

"Gelin, kapalı-açık cezaevi ayrımı yapmayalım, izinli-izinsiz diye ayırmayalım, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yepyeni bir sayfa açalım. Yarı açık cezaevindeki 80 binden fazla kader mahkumunu dışarı bırakıp kapalı cezaevindekileri bunun dışında tutarsak sıkıntı olur. Sadece ehliyeti alınan 2,5 milyon yurttaşımız var.

Birçok esnafımız pandemi dolayısıyla çeklerini, senetlerini ödeyemedi. Bir kez daha af talebimizin vicdani bir talep olduğunu ve devletimizin merhametli olduğunu ifade ediyorum. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hiçbir siyasi nedene bakmaksızın bütün siyasi partilerin bir araya gelip toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için kapsamlı bir af çıkarılmasını bekliyorum, talep ediyorum."

ensonhaber