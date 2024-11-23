Van’da çeşit çeşit kışlık meyve ve sebzeler tezgâhlarda yerini alırken, fiyatları ise dikkat çekiyor. Fiyat yüksekliğinden ne satıcılar ne de alıcılar memnun.

“VATANDALAR FİYATLARI YÜKSEK BULUYOR”

Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesinde esnaf olan Metin Gezer, “Havaların soğumasıyla beraber meyve sebze fiyatları da yükseldi. Üretim maliyeti ve lojistik giderleri fazla olduğu için bizlere ulaşıp tezgâha gelene kadar maalesef fiyatlar artıyor. Vatandaşlar sürekli yükselen fiyatlardan dolayı tabi ki memnun değil” dedi.

Bazı vatandaşların sebze ve meyveyi az miktarda alabildiğine değinen Esnaf Gezer; “Bizler de fiyatların düşmesini isteriz çünkü düşerse daha fazla ürün satmış oluruz. Şu an meyvede en pahalı ürün kivi iken sebze de kapya biberin fiyatı yüksek. Yeşilliklerde ise marul zirvede duruyor.” şeklinde konuştu.

Van’da tezgahlarda güncel meyve fiyatları ortalama olarak şu şekilde (kg);

Mandalina: 40 TL, Elma: 35 TL, Muz: 50 TL, Cennet Hurması: 75 TL, Armut ve Portakal: 75 TL, Nar: 35 TL, Kivi: 80 TL.

SEBZE FİYATLARI (KG) Domates: 55 TL, Salatalık: 60 TL, Kapya Biber: 120 TL, Havuç-Turp-Kara Lahana: 35 TL, Karnabahar: 80, Patates ve Kuru Soğan: 20 TL, Limon: 35.

YEŞİLLİK FİYATLARI Tere, Roka, Maydanoz: 15 TL Marul 50 TL. Yeşil Soğan: 30 TL.