31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine artık saatler kaldı. Ülke genelinde yarın sabah saatleri ile birlikte vatandaşlar sandık başlarına gidecek ve oylarını kullanacak.
Yüksek Seçim Kurulu kararı ile mevsim şartları ve güneşin batış saati dikkate alınarak Van dahil doğudaki 32 ilde oy verme saati 07.00’de başlayacak. Oy verme işlemi saat 16.00’da sona erecek.
Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00’de başlayıp 17.00’de tamamlanacak.
Van genelinde 714 bin 992 seçmen, 2 bin 444 sandıkta oy kullanacak.
Kaynak: Wanhaber: Fatma Öztürk