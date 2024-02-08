Tahmini Okuma Süresi: dakika

Olay, Gevaş ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde bulunan İzzeddin Şir Anadolu Lisesinin ikinci katında saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre okulun ikinci katındaki bir sınıfta elektrik panosunda bilinmeyen nedenle yangın çıkması üzerine dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden öğretmenler ilk olarak durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Bu sırada okulda bulunan öğrenciler ise hızlıca tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sınıftaki yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kısa sürede tamamen söndürüldü.