Uygulama Otelinde yoğun katılımla gerçekleştirilen programda öğretmenler, meslektaşlarıyla bir araya gelerek günün anlamına uygun bir buluşma gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras’ın Van’da okul müdürlüğü yaptığı dönemlerdeki öğrencileri de programa özel misafir olarak katıldı.

Program boyunca İl Milli Eğitim Müdürü Aras, masaları tek tek gezerek öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Aras, çiçek takdim ettiği öğretmenlere emek ve gayretleri için teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü pastası kesildi. Program boyunca çekilen fotoğraflarla bu özel gün ölümsüzleştirildi.

Programın sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çekerek, "Öğretmenlik; sabır, fedakârlık, sevgi ve geleceğe dair umudu her gün yeniden yeşerten özel bir meslektir. Van’ın eğitim yolculuğunda en büyük gücümüz öğretmenlerimizdir. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize de rahmet diliyorum" dedi.