Van’da daha önce bazı belediyelerin, sınava girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretini karşılayacağını açıklamasının ardından Bahçesaray Belediyesi’nden de aynı yönde bir adım geldi.

Bahçesaray Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden lise son sınıf ve Halk Eğitim Merkezi kursunda kayıtlı öğrencilerin Üniversite Sınavı (YKS) 2024 başvuru ücretlerini karşılayacağını duyurdu.

Bahçesaray Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve üniversite sınavına (YKS) girecek olan, lise son sınıf ve Halk Eğitim Merkezi kursunda kayıtlı öğrencilerimizin (YKS) 2024 başvuru ücretleri bizden! Belediyemize 15.02.2024 – 21.02.2024 tarihleri arasında başvurulması gerekmektedir” denildi.