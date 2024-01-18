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Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak Van Valiliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öncülüğünde, "Kültürel Mirasımıza Minik Adımlar Projesi" hayata geçirildi. Bu kapsamda, Kurubaş Ortaokulu öğrencileri, eski Van'a gezi düzenledi. Öğrenciler tarihi alanın fotoğraflarını çekerek, geçmişin izlerini keşfedecek ve YYÜ Akademisyenleri tarafından verilecek görevle tarihi mirası anlatan kompozisyonlar yazacak.

Proje kapsamında, öğrencilere eski Van'ın fotoğraflarını çekme fırsatı sunuluyor. Ardından, Van YYÜ Akademisyenleri rehberliğinde öğrencilere, çektikleri fotoğraflar üzerinden tarihi Van'ı tanıtan kompozisyonlar yazmaları istenecek. Bu etkinlikle gençlerin kültürel mirasa sahip çıkmaları ve tanıma fırsatı yakalamaları hedefleniyor.

Van Valiliği, Van YYÜ, Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Kültürel Mirasımıza Minik Adımlar Projesi" ile öğrencilerin tarihi değerlere duyarlılık kazanmaları ve tarihi mirasa sahip çıkmaları hedefleniyor. Projenin katılımcıları, tarihi ve kültürel mirasları daha yakından tanıma ve anlama fırsatı bulacak, böylece Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tarih bilincinin oluşturulması amaçlanıyor.

“ÇOCUKLAR ESKİ VAN ŞEHRİNİ TANIYACAK”

Van YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eda Eriş Kızgın, “Genel anlamda Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocukların Yüzünü Güldürüyor temasıyla bir etkinlik düzenledik. ‘Kültürel Mirasımıza Minik Adımlar Projesi’ kapsamında buradayız. 3 kişi bu projeyi yürütüyoruz: Prof. Dr. Gülsen Baş Terzioğlu, Prof. Dr. Öğr. Üyesi Eda Eriş Kızgın ve Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Ebiri. Genel amacımız çocukların eski Van şehrini tanımasını sağlamak. Buraya gelip hissettiklerini fotoğraflara dökerek kendilerini ifade etmelerini ve sanat tarihi kapsamında bir adım atmalarını sağlamak istiyoruz. Sonrasında onların gözünden hem fotoğraf çekimi hem de kompozisyon yazmalarını isteyeceğiz. Bu şekilde kültürel mirasları çocukların bakış açısından anlamış olacağız” dedi.

“PROJE 4 HAFTA SÜRECEK”

Dr. Öğr. Üyesi Eda Eriş Kızgın, projeye ilişkin şunları söyledi; “Projeyi Van Valiliği ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi desteğiyle hayata geçirdik. 4 hafta sürecek bir projemiz var. İlk haftada okula giderek çocuklara sunum yaptık. İkinci haftada çocukları eski Van şehrine götürüp buradaki tarihi eserleri tanıttık. Üçüncü haftada ise yarı tatil sonrası tekrar bir grup getireceğiz. Son hafta ise çocukların okulunu ziyaret ederek gözlemlerini kompozisyonlara aktarmalarını isteyeceğiz. Bu şekilde çocuklarımızın kültürel miras bilincini nasıl kazandıklarını ve eski Van şehrinin onlarda uyandırdığı farkındalığı gözlemlemiş olacağız. Bugün buraya Kurubaş Ortaokulu öğrencilerini getirdik. Biz genellikle merkeze uzak okulları tercih ediyoruz, o yüzden gelme imkânı olmayacak çocukları tercih ettik. Özellikle farklı merkez okullarında değil de dezavantajlı bir grubu tercih ederek onların görmesine fırsat tanımış olacağız. Onların duygularını uyandırmış olacağız. Şu anda sadece aynı okuldan devam edeceğiz. Aynı okulun 4., 5., 6., 7. sınıflarındaki öğrencileri dahil ettik.”