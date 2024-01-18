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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkezi, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayını 18 Ocak Perşembe günü (bugün) Ankara’da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısında açıklayacak. Ankara kulislerinde Van eski Milletvekili Abdulahat Arvas’ın isminin açıklanacağı konuşulurken, gözler Van’ın merkez ilçelerine çevrildi.

Van Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyen ve bugün açıklayacak olan AK Parti Genel Merkezi, nüfusu 350 bini aşan İpekyolu ilçesi için bir anket çalışması başlattı.

Vatandaşlara “İpekyolu Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette 3 isim yer aldı.

Telefonla yapılan ve 3 gün sürecek olan ankette M. Akın Dinçer, Yavuz Karaman ve İsa Berge’nin isimleri soruldu.

Mehmet Akın Dinçer kimdir?

Van’ın İpekyolu ilçesinde dünyaya geldi. İlk okul, orta okul ve liseyi Van’da tamamladı. Erciyes Üniversitesi iktisat Fakültesinde lisansını tamamlayan Dinçer, ardından Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans yaptı. 20 yıla yakın bir süredir Yiyecek ve İçecek sektöründe faaliyetler yürüten M. Akın Dinçer, 22 Ülkede 450'den fazla şubesi olan Simit Sarayı markasının 2004 yılında İstanbul dışındaki ilk şubesini Van'a kazandırdı. Ankara Ticaret Odası’nda iki dönem üst üste 27. ve 28. Dönemde Yiyecek ve İçecek Sektöründe Meclis Üyelisi seçildi ve ilk döneminde ATO’da en genç meclis üyesi oldu. ATO’da Komite Başkanlığı ve Komisyon Başkanlığı da yapan Dinçer, bunun yanı sıra Van Spor FK Asbaşkanlığı, Başkent Vanlılar Platformu Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Vanlılar Vakfı Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde buldu. Küçük yaşlardan beri siyasetin içerisine bulunan Dinçer, 2014-2018 yılları arasında AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcılığı (Yerel Yönetimler Başkanlığı) görevinde bulundu. 2023 yılında AK Parti İpekyolu İlçe Başkan Vekilli (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı) olarak seçilen Dinçer, aktif siyasetteki görevini sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi ile çeşitli projeler yürüten Dinçer, OTTO ve Filotto Restaurantlarının kurucusu ve işletmecisidir. Ayrıca Dinçer’in 2022 yılında faaliyete geçen Van Kültür ve Sanat Girişimi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Yavuz Karaman Kimdir?

1969 yılında Van’ın Başkale ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı. 1994 yılında vatani görevini yaptıktan sonra aile bireyleriyle birlikte ticarete atıldı. Uzun yıllar kâğıt ve temizlik ürünleri imalarını gerçekleştiren Karaman, uluslararası ticaret kapsamında Almanya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Kuzey Irak, İran, Azerbaycan, Çin ve Bosna Hersek ülkeleriyle ticari faaliyetlerde bulundu. 2001 – 2013 Yılları arasında Van Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 2013-2018 yılları arasında Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Aynı yıllar arasında Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Defterdarlık Takdir Komisyonu ve Tüketici Koruma Hakem Heyetinde görev aldı. VOTAŞ’ın halka arzında aktif rol oynayan Karaman, VOTAŞ ve Karaman Tüketim Mallarının Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor. Önceki dönem AK Parti’den İpekyolu Belediye Başkan Aday Adayı ve Milletvekili aday adayı oldu. Karaman evli ve 2 çocuk babasıdır.

İsa Berge kimdir?