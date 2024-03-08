Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre Van ve ilçelerinde kar yağışı aralıklarla 10 Mart Pazar gününe kadar sürecek.

Meteoroloji verilerine göre bölge genelinde hava çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta rüzgar şeklinde esmesi tahmin edileceği bildirildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON UYARISI

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildiren Meteoroloji şu bilgilere de yer verdi;

“Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van ve ilçelerinde 3 günlük tahmini hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

08 Mart Cuma: Kar Yağışlı -5/7 C

09 Mart Cumartesi: Kar Yağışlı -5/7 C

10 Mart Pazar: Kar Yağışlı -1/7 C

Başkale;

08 Mart Cuma: Kar Yağışlı -8/2 C

09 Mart Cumartesi: Kar Yağışlı -8/2 C

10 Mart Pazar: Kar Yağışlı -2/1 C

Çaldıran;

08 Mart Cuma: Kar Yağışlı -14/-2 C

09 Mart Cumartesi: Kar Yağışlı -16/-2 C

10 Mart Pazar: Kar Yağışlı -12/-3 C

Çatak;

08 Mart Cuma: Kar Yağışlı -2/9 C

09 Mart Cumartesi: Kar Yağışlı -2/9 C

10 Mart Pazar: Kar Yağışlı 0/9 C

Edremit;

08 Mart Cuma: Karla Karışık Yağmurlu -4/4 C

09 Mart Cumartesi: Karla Karışık Yağmurlu -5/5 C

10 Mart Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -3/4 C

Erciş;

08 Mart Cuma: Kar Yağışlı -6/4 C

09 Mart Cumartesi: Kar Yağışlı -5/3 C

10 Mart Pazar: Kar Yağışlı -2/3 C

Gevaş;

08 Mart Cuma: Kar Yağışlı -4/4 C

09 Mart Cumartesi: Kar Yağışlı -5/6 C

10 Mart Pazar: Kar Yağışlı -1/4 C

Gürpınar;

08 Mart Cuma: Kar Yağışlı -7/5 C

09 Mart Cumartesi: Kar Yağışlı -7/7 C

10 Mart Pazar: Kar Yağışlı -4/4 C

İpekyolu;

08 Mart Cuma: Karla Karışık Yağmurlu -4/4 C

09 Mart Cumartesi: Karla Karışık Yağmurlu -5/5 C

10 Mart Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -3/4 C

Muradiye;

08 Mart Cuma: Kar Yağışlı -2/3 C

09 Mart Cumartesi: Kar Yağışlı -2/4 C

10 Mart Pazar: Kar Yağışlı -1/3 C

Özalp;

08 Mart Cuma: Kar Yağışlı -12/-2 C

09 Mart Cumartesi: Kar Yağışlı -14/0 C

10 Mart Pazar: Kar Yağışlı -10/-2 C

Saray;

08 Mart Cuma: Kar Yağışlı -10/-1 C

09 Mart Cumartesi: Kar Yağışlı -12/0 C

10 Mart Pazar: Kar Yağışlı -7/-2 C

Tuşba;

08 Mart Cuma: Karla Karışık Yağmurlu -4/4 C

09 Mart Cumartesi: Karla Karışık Yağmurlu -5/5 C

10 Mart Pazar: Karla Karışık Yağmurlu -3/4 C