Kan bağışının kesintisiz devam etmesi amacıyla AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Kızılay Başkanlığı işbirliğinde, kan bağışının önemini vurgulamak, farkındalık oluşturmak ve vatandaşların kan bağışına teşvik edilmesini sağlamak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi ve 81 ildeki AK Parti teşkilatlarıyla birlikte eş zamanlı olarak “Kan Acil Değil Sürekli Bir İhtiyaçtır” temasıyla kampanya gerçekleştirildi. Van’da düzenlenen kampanyaya AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız, AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım ve AK Parti teşkilatı katıldı.

“Kan Acil Değil Sürekli Bir İhtiyaçtır” temasıyla kampanyaya katılım sağlayan AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Levent Ali Yıldız, “Van’a iki nedenden dolayı geldik. Birincisi şehidimiz var. Hem şehidimizin cenazesi için hem de 81 ilde AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar olarak yürüttüğümüz “Kan Ver Hayat Kurtar” kampanyasına katılmak amacıyla geldik. Eş zamanlı olarak genel merkezimiz ve 81 ilimizde “Kan Acil Değil Sürekli Bir İhtiyaçtır” şiarıyla yürüttüğümüz bir kampanyadır. Kampanya hem Van’da hem de diğer illerimizde yoğun katılımlı olarak devam ediyor. Siyaset, sivil toplum iş birliğinin çok başarılı bir örneğini görmüş olduk. Birbirimize candan ve kandan bağlıyız. Düzenlediğimiz bu kampanyamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Katılım sağlayan teşkilata teşekkür eden AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım ise, “Kampanya ülkemizin 81 ilinde AK Parti genel merkezimiz tarafından organize edildi. Genel merkezimiz tarafından genel başkan yardımcısı düzeyinde bir yetkiliyi Van’a gönderip bizimle beraber kampanyaya katılım sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Kampanyanın 81 ilimizde hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Van AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Şuheda Yaşin de; “Kan, yapay olarak üretilmeyen bir dokudur ve tek kaynağı diğer sağlıklı insanlardır. Bu bağlamda sürekli ihtiyaç olan kan bağışı toplumsal bir sorumluluktur” diyerek, kan bağışı yapılmasının önemine değindi.