Kent genelinde bazı esnaflar sattıkları ürünleri kaldırımlarda teşhir ederek, kaldırımlar üzerinde usulsüz tezgahlar açarken, kentin birçok noktasında ise duyarsız sürücüler araçlarını gelişigüzel bir şekilde kaldırımlara park ediyor.

Bunun yanı sıra kentin en kalabalık caddeleri üzerinde açılan lokanta ve kahvehaneler, kaldırımlara attıkları masa ve sandalyelerle kaldırımları işgal etmeye devam ediyor. Alışkanlık haline gelen kaldırım işgali yüzünden vatandaşlar kaldırımları kullanamazken, defalarca haber yapılarak gündeme getirilmesine rağmen soruna çözüm bulunmaması ise tepkilere neden oluyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla, kent genelinde kaldırım işgalleri artarak devam ediyor.

Vatandaşların kullandığı kaldırımlar tuhafiyeden inşaat malzemelerine, masa sandalyeden, meyve sebzeden çeşitli ürünlere, bayramlık ürünlerden ve araç parkına kadar işgal edilmeye devam ederken, kentin en işlek caddelerinde bile devam eden soruna göz yumulması ise tepki çekiyor. Birçok esnaf iş yerindeki ürünlerini kaldırım üzerinde sergilerken, duyarsız sürücüler ise araçlarını gelişigüzel bir şekilde kaldırımlara park etmeye devam ediyor.

Kentin birçok noktasında ise kahvehane ve lokantalar tarafından kaldırım üzerine bırakılan masa ve sandalyeler vatandaşların güçlükle ilerlemesine sebep oluyor. Gelişi güzel parklar ve kaldırım işgali yüzünden vatandaşlar kaldırım yerine caddelerde yürümek zorunda kalırken, Van genelinde kaldırımların büyük bölümü ise araçlar tarafından işgal edilmeye devam ediyor. Kaldırımlara gelişigüzel bırakılan ve yayaların yolunu kapatan park edilmiş vaziyetteki araçlar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı kahvehaneler ve kafeler ise, kaldırımlara masa- sandalye bırakarak, kaldırımları işgal ediyor.

Kaldırımları işgal eden araçlar nedeni ile yayaların can güvenliği tehlikeye girerken, şehir merkezinde yayaların kullanması gereken kaldırımlar araçların işgali altında. Duruma tepki gösteren yayalar, işgal edilen kaldırımlar yüzünden caddelerde yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, defalarca gündeme getirilmesine rağmen, soruna çözüm bulunamamasına anlam veremediklerini vurguladılar.

Birçok kaldırım araçlar tarafından işgal edilirken, kentin birçok noktasında ise kahvehaneler ve lokantalar tarafından işgal ediliyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini ifade ettiler.