15 Nisan 2024 tarihinde başlayan İnci Kefali (Van Balığı) av yasağı 15 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Av yasağı süresince İnci Kefali balıklarının üreme döngülerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için pek çok kurum kaçak avcılığa karşı tedbirler alacak.

15 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek olan İnci Kefali av yasağını ihlal edenlere karşı teyakkuzda olacak ekiplerce kaçak avcılık yapan balıkçılara hem idari para cezası hem de çeşitli caydırıcı cezalar verilerek, avcılığa karşı önlemler alınacak.

KAÇAK BALIK AVLAMANIN CEZASI 200 BİN LİRAYI BULUYOR!

Türkiye genelinde 15 Nisan’da başlayan balık av yasağı dönemi endüstriyel balıkçılık firmaları için 4 buçuk ay sürerken, Van Gölü’nde yetişen ve endemik bir tür olan İnci Kefali için ise 3 ay sürecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, av yasağı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kaçak balık avcılığına 8 bin TL'den 200 bin TL'ye varan idari para cezaları uygulanacak.