Alınacak personeller, başta Van Valiliği olmak üzere, İpekyolu, Tuşba, Edremit, Başkale, Çaldıran, Çatak, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray ve Bahçesaray İlçe Kaymakamlıklarında 6 aylık süre ile istihdam edilecek.

İstihdam edilecek bin personelin, 140’ı Van Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü, 140’ı İpekyolu Kaymakamlığı, 100’ü Tuşba Kaymakamlığı, 100’ü Edremit Kaymakamlığı, 50’si Başkale Kaymakamlığı, 50’si Çaldıran Kaymakamlığı, 50’si Çatak Kaymakamlığı, 100’ü Erciş Kaymakamlığı, 50’si Gevaş Kaymakamlığı, 80’i Gürpınar Kaymakamlığı, 50’si Muradiye Kaymakamlığı, 30’u Özalp Kaymakamlığı, 30’u Saray Kaymakamlığı, 30’u Bahçesaray Kaymakamlığına alınacak.

VAN’DA YAPILACAK PERSONEL ALIMINA BAŞVURU ŞARTLARI İSE ŞU ŞEKİLDE;

T.C. vatandaşı olmak, 19 yaşından gün almış olmak, emekli ve malul aylığı almamak, öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç), SGK'lı olmamak (isteğe bağlı ve tarımsal faal. hariç), TYP'de süresi dolanlar (27.09.2017 tarihinden itibaren 9 ay TYP'den faydalananlar programa katılamazlar), aynı yıl içinde başlayan programa aynı adreste oturan birden fazla kişiler, hane geliri net asgari ücretin (1,5) bir buçuk katını aşanlar, TYP mevzuatına göre uygun şartları taşımayanlar programa katılamazlar. E- devlet, alo 170 ve İŞKUR internet e-şube üzerinden İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde ikamet edenler başvurabilir.

Başvuruların tamamı 17.04.2024-21.04.2024 tarihleri arasında alınacak ve seçim yöntemi, yüzde 80 noter, yüzde 20 liste olarak uygulanacak.

İLÇE İLÇE PERSONEL SEÇİM YERİ

Van Valiliği İçin Tarım İl Müdürlüğü Konferans Salonu;

İpekyolu Kaymakamlığı Seçim Yeri, Merkez İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu;

Tuşba Kaymakamlığı Seçim Yeri, Koç İlköğretim Konferans Salonu;

Edremit Kaymakamlığı Seçim Yeri, Süphan Kültür Merkezi;

Başkale Kaymakamlığı Seçim Yeri, Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu;

Çaldıran Kaymakamlığı Seçim Yeri, Gençlik Spor Müdürlüğü Konferans Salonu;

Çatak Kaymakamlığı Seçim Yeri, Atatürk İlkokulu Konferans Salonu;

Erciş Kaymakamlığı Seçim Yeri, Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonu;

Gevaş Kaymakamlığı Seçim Yeri, Gevaş Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu;

Gürpınar Kaymakamlığı Seçim Yeri, Merkez Kapalı Spor Salonu;

Muradiye Kaymakamlığı Seçim Yeri, Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu;

Özalp Kaymakamlığı Seçim Yeri, Özalp Gençlik Merkezi Konferans Salonu;

Saray Kaymakamlığı Seçim Yeri, Saray Öğretmen Evi Ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonu;

Bahçesaray Kaymakamlığı Seçim Yeri: Bahçesaray Gençlik Spor Müdürlüğü Toplantı Salonu.