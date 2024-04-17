Türkiye'de geçtiğimiz dönemde, yüksek enflasyon nedeniyle yılda iki defa asgari ücrete zam yapıldı.

Asgari ücret, en son ocak ayında 2024 yılı için net 17.002,12 TL ve brüt 20.002,50 TL olarak belirlendi.

2023 yılının Temmuz ayında asgari ücrete zam yapıldığı için, 2024 yılında da ara zam olup olmayacağı gündemdeydi.

Konuya dair net açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

"Ara zam olmayacak"

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ara zam gündemde yok. Böyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl karar aldıysak öyle." ifadelerini kullandı.

"Farklar emekli aylıklarına yansıtılacak"

Bakan Işıkhan açıklamasının devamında, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete herhangi bir ara zam, toplantı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret için tek zam belirlendi

Ocak ayında, Orta Vadeli Program (OVP) doğrultusunda enflasyonda düşüş yaşanması beklendiğinden, asgari ücretin 2024 yılı için yılda bir kez zamlanmasının planlandığı belirtilmişti.

Temmuz ayında ise memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına zam alacak.