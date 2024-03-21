Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin av koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Erciş Milli Park Şefliği Av Koruma Kontrol ekipleri ile Erciş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin yaptığı av koruma çalışmasında ve yol kontrol denetiminde gece 02.00 sularında 'Kafes avcılığı' yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Şahıs hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre Av Kabahat Tutanağı düzenlendi. Kontrolde 4 kınalı kekliğe, kafes ve tuzaklama Malzemelerine el konuldu.

Şahıs hakkında 13 bin 121 TL idari para cezası ile 6 bin TL tazminat kararı alınacağı belirtildi. Kınalı keklikler sağlık kontrolü sonrası doğal ortamlarına bırakılacak. DKMP ekipleri, destekleri için Erciş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür etti.