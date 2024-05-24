Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 20 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalinin avlanma yasağı 15 Nisan itibarıyla başladı. Üremek için tatlı sulara göç yolculuğu devam ediyor. Bu zorlu yolculuk devam ederken, güvenlik güçlerinin gece gündüz nöbeti devam ediyor. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor.

Görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için jandarma ve polis ekipleriyle tatlı su kaynaklarında 7/24 nöbet tutuyor. Balık göçünün en yoğun yaşandığı Muradiye ilçesinde de jandarma ekipleri ile güvenlik korucuları, akarsuların göle döküldüğü bölgeleri, sulak alanları ve dere kenarlarını termal kameralar ve dronlarla 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor. Yapılan çalışmalar sonucu Muradiye ilçesinde yaklaşık 10 tonu canlı 25 ton balık ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edildi. Kaçak avcılıkla mücadelede yaklaşık 300 bin lira idari para cezası uygulanırken, avcılıkta kullanılan araçlar ise trafikten men edildi.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Van Yüzüncü Yıl Üniversite (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile birlikte Bendimahi Çayı'nın kıyısında kurulan koordinasyon merkezini ziyaret ederek koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, “Van Gölü’nün endemik bir türü olan inci kefali ballığımızın göç yolculuğu 15 Nisan tarihinde başladı Muradiye ilçemizde de Bendimahi çayı boyunca göç yolculuğuna devam eden inci kefali yaklaşık 23 kilometrelik göç yolculuğunun ardından tatlı sulara ulaşmış oluyor. Bu balığın bu göç yolculuğunda kaçak avlanmasını önlemek için biz de emniyetimizle, jandarmamızla, sahil güvenliğimizle, güvenlik korucularımızla tüm tedbirlerimizi alıyoruz.

Hem Van Gölü’ndeki bu endemik türün korunması için hem de neslinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara bu balığın devam ettirilmesi, bırakılması için emniyet önlemlerimizi 24 saat esaslı olarak alıyoruz. Ayrıca hem havadan drone yöntemiyle hem de karadan termal kameralarla bu balığın kaçak avlanması önlemek için canla başla çalışıyoruz. Güvenlik kuvvetlerimizin bu sezon yakaladığı toplam 25 ton inci kefali balığımız var. Bu balıkların da çoğu canlı olarak yakalandı. Canlı olan balıkları tekrar suya bırakmak suretiyle yaşam döngülerini devam ettirmeye sağlıyoruz. Yine bunun dışında kaçak avcılıkta yakalanan balıkları hem doğal ortamına bırakıyoruz hem de yakaladığımız ağları imha etme yoluna giderek bunları kullanılmayacak şekilde imha ediyoruz.

Bunun dışında yine para cezaları uygulanıyor. Bu konuda da bugüne kadar idari yaptırımların toplam tutarı 300 bin Türk Lirasıdır. Bunun dışında yakalanan araçlar trafikten men ediliyor. Hem trafikten men edilmesi hem de yüksek oranlarda para cezaları uygulanması bu konularda caydırıcı olmaya çalışıyoruz. Kolluk kuvvetlerimizin başarılı çalışmaları bu konuda cezaların caydırıcı olması bu sezon kaçak balık avcılığı konusunda geçmiş yıllara göre oranların azaldığını gösteriyor. Bu konuda tedbirlerimizi aynı şekilde devam ettirerek kaçak balık avcılığını önleme konusunda ısrarlı tutunmamızı devam ettireceğiz” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “İnci kefali göçü artık en tepe noktalarda, zirve noktalarda göçün en yoğun olduğu dönemleri yaşıyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta Muradiye Balık Bendi. Sevinçle şunu söyleyebiliriz Muradiye Kaymakamımız Melih Aydoğan başta olmak üzere jandarma ve polis ekipleri yoğun koruma tedbirleri almış durumda.

Bir balığın etrafında adeta herkes kenetlenmiş gibi. Geçmiş yıllara göre su bol olduğu için göç çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Balıklar adeta mutlu, çünkü suyumuz bol. Geçen sene burada dere yatağı kurumuş gibiydi. Ama bu sene su bol olduğu için balıklar çok daha yukarıya doğru çıktılar ve sağlıklı bir üreme gerçekleştiriyorlar. Koruma çalışmalarının sezon sonuna kadar böyle başarılı bir şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Başta Muradiye Kaymakamımız olmak üzere il jandarma ekiplerine ve polis ekiplerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu yıl suyun bol olması nedeniyle derelerse su yerine adeta balık akıyor”

İnci kefalinin göçünün başlamasından sonraki en yoğun dönemlerini yaşadıklarını ifade ede Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Derelerdeki su son yılların en iyi seviyesinde. Derelerde su bol. Balık son dönemlerin en başarılı üreme dönemini yaşıyor gördüğümüz kadarıyla. Bu mevsimde hangi dere kenarına giderseniz adeta derelerde su yerine balık akıyor. Umut ediyoruz ki yağışlar bu şekilde devam eder ve göç sonuna akar akarsuların debileri yeterli seviyede olur” diye konuştu.