Meteoroloji verilerine göre bugün Van’ın doğusu ile güneyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteorojik verilerden elde edilen bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Muş, Bitlis ve Van'ın doğusu ile güneyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar beklentisine ilişin yapılan paylaşımda; “Bölgemizde öğle ve akşam saatleri arasında rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma vb oluşabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji bir de toz taşınımı uyarısında bulundu. Uyarıda şöyle denildi; “Toz taşınımının akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Van ve ilçelerinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü