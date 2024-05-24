Meteoroloji verilerine göre bugün Van’ın doğusu ile güneyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Meteorojik verilerden elde edilen bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Muş, Bitlis ve Van'ın doğusu ile güneyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji tarafından kuvvetli rüzgar beklentisine ilişin yapılan paylaşımda; “Bölgemizde öğle ve akşam saatleri arasında rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma vb oluşabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Meteoroloji bir de toz taşınımı uyarısında bulundu. Uyarıda şöyle denildi; “Toz taşınımının akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
Van ve ilçelerinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü