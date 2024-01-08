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Edremit ilçesinde 21 Mart 2022 tarihinde hizmete açılan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, hedeflerine yavaş yavaş ulaşıyor. 91’i standart, 4’ü engelli, 2’si süit ve 2’si kral dairesi olmak üzere 99 oda (200 yatak) kapasiteli olan Uygulama Otelinde; 750 kişilik konferans salonu, bin 500 metrekarelik salon, sınıf, toplantı salonları, kütüphane, kafeterya ve restoran, mescit, günlük 50 bin ekmek kapasiteli ekmek fabrikası bulunuyor.

20 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 60 bin metrekare üzerinde inşa edilen ve Türkiye’nin en büyük uygulama otelleri arasında yer alan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli, konaklamanın yanı sıra kurduğu fabrika ile taşımalı öğrenciler için roll ekmek üretiyor.

"Günlük 50 bine yakın ekmek üretiliyor"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Müdürü Fuat Tur, 2022 yılında kurulan Uygulama Otelinin konaklama amacıyla hizmete başladığını ifade ederek, 2023 yılı itibariyle de ekmek üretimine geçtiğini söyledi.

Günlük 50 bine yakın roll ekmek üretebildiklerini belirten Tur, “Bu fabrikamızda taşımalı öğrencilerimizin ekmekleri yapılıyor, dağıtılıyor. Aynı zamanda okulumuzun ve otelimizin ihtiyaç duyduğu ekmekleri de üretip onları halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Fabrikada pişirilen ekmeklerin başından sonuna kadar hijyenik bir ortamda üretildiğinin altını çizen Tur, “Hamurlar el değmeden hijyenik bir ortamda yapılıyor ve ekmek üretimi çok kısa süre içerisinde yaklaşık 10 dakikada fırında pişirilip yine el değmeden poşetlenerek ilgili kurumlara ve okullara dağıtılıyor.

Ekmekler gece 00.00 gibi pişime hazır hale getiriliyor. Sabah 04.00 gibi ekmek pişirme, saat 06.00 gibi de poşetleme işi bitiyor ve ekmekler saat 07.00 gibi de dağıtıma başlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Roll ekmek ile israftan tasarruf ediyoruz”

Yaptıkları hizmetten herkesin memnun olduğunu belirten Tur, “Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Somun ekmek israfa çok daha fazla katkı sunuyor. Fakat roll ekmek daha küçük olduğu için insan alabileceği kadar değil yiyebileceği kadar tüketeceğinden aynı zamanda israftan da biz tasarruf etmiş oluyoruz. Bu da ekmeğin en iyi yanlarından biri.

Ben bu hizmetlerden dolayı Milli Eğitim Bakanlığımıza, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, valiliğimize ve il milli eğitim müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.