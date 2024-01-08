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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki gruba ait rakıya, ital viskiye, votkaya, liköre, tekilaya ve Raıson, Esse sigara markalarına zam geldiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

İki gruba ait rakıya, ital viskiye, votkaya, liköre ve tekila grubuna zam geldi. Bir sigara grubunda daha fiyat artışıyla birlikte zamlanmayan sigara kalmadı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, alkol ve sigara grubuna gelen zamları sosyal medyadan duyurdu.

Dündar, iki rakı grubuna yüzde 35 zam geldiğini duyururken ital viski votka likör ve tekila gurubunda da fiyatların yükseldiğini açıkladı.

Dündar, son sigara grubunun da artık zamlı fiyatla satılacağını paylaştı.