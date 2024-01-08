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Bu kapsamda, Beyaz Masa, Çağrı Merkezi, Açık Kapı ve CİMER modülleri üzerinden toplamda 8 bin 425 başvuru alındığı kaydedildi. Bu başvuruların 5 bin 143'ünün Çağrı Merkezi ve E-mail, 2 bin 220'sinin Beyaz Masa ve WhatsApp iletişim hattı, bin 043'ünün CİMER, 19'unun ise Açık Kapı modülü üzerinden birimlere iletilerek çözüme kavuşturulduğu ifade edildi.

Başvuruların tamamının Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere sevk edilerek kontrollerinin sağlandığı belirtildi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kaliteli hizmet, hızlı iletişim, çözüm odaklı ve olumlu geri dönüş anlayışıyla görevli personeller aracılığıyla alınan 8 bin 425 başvuru talebini kayıt altına alarak ilgili müdürlüklere ilettiğini duyurdu.

Takip edilen ve çözüme ulaştırılan talepler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapılarak geri dönüş sağlandığı da aktarıldı. Ayrıca, X, Instagram ve Facebook sosyal medya hesapları üzerinden gelen talep, istek ve önerilerin de kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiği vurgulandı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2024 yılında vatandaşların sorunlarını tespit edip en kısa sürede çözüme kavuşturma amacıyla çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Wanhaber / Haber Merkezi