Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da Sevgililer Günü hareketliliği yaşanıyor. Çiçekçilerin yanı sıra hediyelik eşyacı ve kuyumculara giden vatandaşlar, bütçelerine uygun hediyeyi almanın telaşına girdi. Kimileri takı alırken kimileri ise imitasyon ürünler almayı tercih etti.

Altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle sözlüsüne künye almak için imitasyonu tercih ettiğini ifade eden Emin Demir isimli vatandaş, “Altın almak için kuyumcuya gittim. 17 bin TL’ye künye olur mu? Bu nedenle ben de imitasyon aldım. Onun gibi olmasa da eş değer. Fiyatı da çok uygun. Ben bu duygularla herkesin Sevgililer Günü’nü kutluyorum. Sevgililer Günü ile ilgili mesajım; birbirinizi aldatmayın, birbirinize değer verin” dedi.

Zerya Takı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Borak ise daha önce düğünlerde imitasyona olan ilginin artık özel günlerde de yaşandığına dikkat çekerek, “Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle mağazamıza rağbet var. Ufak bir hediye aldığınızda bile dünya kadar para ediyor. Bu da gençler için çok zor. Biz de mağazamızda Sevgililer Günü’ne özel hediye kutuları yapmışız.

14 ayar ve 22 ayar kaplama ürünlerimiz gayet güzel ve kaliteli olup altından hiçbir farkı yok. İçerisinde küpesi, bilekliği ve kolyesi bulunuyor. Ekstra bileklik, ekstra kolye de olup kişilerin tercihi neyse ona göre yardımcı oluyoruz. Fiyatlarımız gayet uygun olduğu için alan bir daha geliyor. 100 TL’den 500 TL’ye kadar güzel bir hediye alabilirsiniz. Yani her bütçeye uygun ürünlerimiz var” ifadelerini kullandı.

Velat Akan isimli çiçekçi de 14 Şubat nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirterek herkesin Sevgililer Günü’nü kutladığını söyledi.