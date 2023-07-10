Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Edremit ilçesinde, güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü'ne yansımasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, vatandaşların ilgi odağı oluyor. Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü sahilleri, gerek yaz gerekse kış mevsiminde romantik görüntüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölgeye gelen vatandaşlar gün batımını fotoğraflarken, kimileri de oluşan muhteşem manzara karşısında kiraladıkları tekne ile Van Gölü üzerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüksekova’dan Van’a giden dağcı Hakan Zanyar Aykut, “Her hafta bölgeyi karış karış geziyoruz. Bu hafta Yüksekova ve Hakkari dışında Başkale ve Van’ı ziyaret ettik. Gün batımını izlemek için Van’ın Edremit ilçesine geçtik. İlk kez bu kadar güzel gün batımı ile karşılaştık. Van Gölü üzerinde güneşin kızıl halini saniye saniye izleyip fotoğrafladık. Yok böyle bir muazzam görüntü. Hayran kaldık” dedi.iha