Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan akaryakıt ürünlerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesine ilişkin karar, bu gece yürürlüğe girdi.

Bu gelişmeyle birlikte akaryakıt fiyatlarına KDV zammı geldi.

Benzin, motorin ve LPG'de fiyat artışı

Brent petrol ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip edenler bu geceden itibaren benzinin litresine 40 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 38 kuru fazla ödeyecek.

KDV artışının vurduğu LPG de 15 kuruş zamlanacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 26.65 liraya, Ankara'da 27.13 liraya, İzmir'de 27.16 liraya yükselecek.

Motorin ise İstanbul'da 25.20 liradan, Ankara'da 25.67 liradan, İzmir'de ise 25.79 liradan satılacak.

ÖTV zammı da gelecek

Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklifi de bu hafta başında Meclis'e sunulmuştu.

Teklifin yasalaşmasının ardından akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV zammı gelecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Ensonhaber