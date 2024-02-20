Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince 12-18 Şubat 2024 tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 94 olaya müdahale edildiği belirtildi.

125 şahsın yakalandığı ve 2 kişinin tutuklandığı ifade edilen açıklamada, “Yapılan aramalarda; 7 gram esrar, 9 adet elektronik sigara, 11 bin 68 paket bandrolsüz kaçak sigara, 6 litre kaçak alkol, 19 adet kaçak cep telefonu ve 212 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir” denildi.