Hangi Bölgeler Etkileniyor?

Van Valiliği, Kat Dağı, Kervanyayla, Tayanyayla gibi çeşitli yerlerin bu geçici güvenlik kapsamına alındığını duyurdu; bu alanların birçoğu doğal güzellikleriyle biliniyor açıklamada,amaç kamu güvenliğini sağlamak milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla bu adımın atıldığı belirtiliyor; böylece olası suçların önüne geçilmesi hedefleniyor.

İhlaller Cezalandırılacak

İzinsiz girişi yasak olan bu bölgelerde, kurallara uymayanlar için cezai yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı; bu durum, vatandaşların güvenliği için kritik bir önlem olarak öne çıkıyor.

Tarihler Belirlendi: 24 Eylül - 9 Ekim

Bu güvenlik bölgesinin geçerlilik süresi 24 Eylül 2024 ile 9 Ekim 2024 tarihleri arasında olacak; bu dönemde bölgedeki vatandaşların dikkatli olmaları bekleniyor.