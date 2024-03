Besicilik maliyetlerindeki artış et fiyatlarını da arttırdı. Başta kırmızı et olmak üzere tüm et türevlerine peşi sıra gelen zamlar Vanlıların cebini yakarken, vatandaş fiyat pahalılığından yakınıyor.

Van’da bir - iki ay önce kilosu 380-450 lira arasında olan kırmızı et fiyatları ramazan ayının başlamasıyla beraber yükseldi. Kasaplar geçen yıla oranla satış yapamadıklarını belirterek, ilerleyen zamanlarda et fiyatlarının daha da yükseleceğine değindi.

Ramazan ayı ile beraber temel gıda ürünlerine gelen zamlar alım gücünü düşürüyor.

MARKET VE KASAPLARDA FİYATLAR AYNI DEĞİL!

Ramazan ayı boyunca et ve süt ürünlerindeki fiyatların sabitlenmesini bekleyen vatandaş, market ve kasaplarda bulunan aynı et ürünlerinde farklı fiyatlarla karşılaştı. Kasaplar Odası’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmamışken, gıda ürünlerinde fiyatların sabitlendiğine dair bir bilgilendirme de yapılmadı.

Market ve kasaplarda farklı fiyat listeleri görülüyor. Van’da market ve kasaplarda et fiyatlarında farklılık görülürken ortalama et fiyatları ise şu şekilde;

Kırmızı et; rosto 475 lira, kıyma 420 lira, lop 495 lira, köfte 420 lira, kemiksiz et 500, kemikli et 450 lira.

Tavuk eti ise; baget 100 lira, fileto 165 lira, göğüs 180 lira, kanat 150 lira, tüm piliç 85 lira.

Ortalama fiyatlar bu şekildeyken, yerine göre fiyatlarda değişkenlik görülüyor.