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Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı İskele Caddesi üzerinde 35 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi intikal etti.

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı İskele Caddesi civarında sabah erken saatlerde bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken cesedin kimliği belirlenmedi.

Olay 10.12. 2023 Pazar günü sabah 08:00’da meydana geldi. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar 35 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. Ceset ambulans aracıyla adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.