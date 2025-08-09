Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Erçek Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, Erçek ve İpekyolu Grup Amirlikleri ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürerken, bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde yangın sırasında yük treninin yangına yakın bir alandan geçtiği görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.