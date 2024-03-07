İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği, geçen yıl kuruldu. 4 atın bulunduğu birimde 8 binici ile toplamda 20 polis görev alıyor. Van Gölü sahil bandı, vatandaşların yoğun bulunduğu park ve bahçeler ile toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde görev yapan atlı polisler, Edremit ilçesindeki sahilde de devriye görevini sürdürüyor.

Atlı polislere özellikle çocuklar ilgi gösterip, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Binici polislerin arasında bir de kadın süvari görev yapıyor. Ankara'da 8 yıl Atlı Polis Grup Amirliği'nde çalışan Elanur Tuncer, Atlı Polis Grup Amirliği'nin Van'da kurulması ile 'tek kadın süvarı' olarak göreve başladı.

'SAYIMIZ MAALESEF ÇOK AZ'

Türkiye'de sayıca çok az olan kadın süvarilerden biri olmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Tuncer, "Türkiye'de atlı kadın polislerimiz sayısı, maalesef çok az. Ama bir kadın olarak bu mesleği yaptığım ve bu birimde çalıştığım için çok mutluyum; çok gurur duyuyorum.

Halkımız atı gördüğü zaman zaten fazlasıyla ilgi odağı oluyoruz. Ama üzerinde bir kadın polis gördüklerinde daha çok ilgi çekiyor. Bir kadın olarak, kadınlarımızın her alanda istedikleri zaman başarılı olabileceklerine inanıyorum. Hiçbir zaman pes etmeden hayallerinin peşinden koşmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'SABIR VE ÖZVERİ GEREKTİRİYOR'

Bu görevde hayvan sevgisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tuncer, "Ankara'da bir maç görevine gitmiştim. Orada ilk defa atları görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Atların o ihtişamlı, heybetli duruşlarını gerçekten hayret bırakmıştı. Üzerine bir kadın polis gördüğümde, 'Tamam' dedim. 'Ben de atlı polis ile çalışabilirim' diye düşündüm ve karar verdim. Tabii ki belirli şartları vardı.

Yönetmelikteki şartlara ve kriterlere uymak gerekiyordu. Temel binincilik kursumu başarı ile tamamlamam gerekiyordu ve her şeyden önemlisi; gönüllülük esastı. Çünkü hayvanlarla uğraşmak, sabır ve özveri gerektiriyor. Hayvanlara karşı merhamet duygunuz yoksa bu birimde çok zorluk çekebilirdiniz. Ben de bunu yapabileceğimi düşündüğüm için başvurumu yaptım ve başarılı oldum" diye konuştu.

'ÇOK ONUR DUYUYORUZ'

2023'ün Temmuz ayında Van'da göreve başladığını aktaran Tuncer, "Vatandaşlarımızın bizlere olan ilgisi çok güzel, çok yoğun. Bizler bu duygudan çok mutluluk duyuyoruz. Büyükten küçüğe, bu zamana kadarki görevlerde çok güzel olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bizler bu durumdan çok onur duyuyoruz. Elimizden geldiğince bu mesleği, bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Şehrimiz turizm açısından önemli bir şehir olduğu için burada da elimizden geldiğince bu konuda halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. (