“Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası” rekorunun 9 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla kırıldığı Van'da, büyükşehir belediyesi organizasyonunda Van Valiliği, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleriyle "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenledi. Van Kalesi’nde bulunan tarihi Van evleri önünde düzenlenen etkinliğe katılanlar, yaylalarda yetişen bitkilerle yapılan otlu peynir, un, tereyağı ve yumurta karışımıyla hazırlanan "murtuğa", kavut, kavurmalı yumurta, cacık, süt kaymağı ve kara kovan balı gibi ürünlerin bulunduğu sofralarda kahvaltı yaptı.

Van'ın doğası, tarihi ve kültürüyle Türkiye'nin incisi olduğunu belirten Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, “Van ilimiz tarihiyle kültürüyle doğasıyla eşsiz güzelliklere sahip bir kentimiz. Kahvaltısı da dillere destandır. Otlu peyniriyle kavutu, murtuğasıyla da dünyada artık bir marka haline gelmiştir. Bizlerde bu markayı büyütüp zenginleştirmek için her yıl haziranın ilk pazar gününü Dünya Kahvaltı Günü olarak kutluyoruz. Amacımız Van olarak bu önemli değerimizi dünyada herkese ulaştırıp tattırmaktır” dedi.

Etkinliğe Van Vali Yardımcıları Yavuz Arslan ve Adem Balkanlıoğlu, Van TSO Başkanı Necdet Takva, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, daire başkanları ve vatandaşlar katıldı.